Concentració al Moianès per reclamar l'assignació d'un pediatre: «Les famílies ens trobem desprotegides»
Una seixantena de persones s’ha concentrat aquesta tarda a la plaça del CAP de Moià per reclamar que la comarca torni a tenir pediatre assignat. Els participants en la mobilització -majoritàriament parelles joves amb criatures, ja que són les que requereixen aquest servei- estaven encapçalats per una pancarta on es podia llegir "El Moianès sense pediatre, volem solucions reals". Després de la concentració inicial, han iniciat un recorregut pel nucli per fer sentir la seva veu i la seva queixa, amb proclames com ara "al Moianès volem pediatre" o "pediatre ja, així no podem estar". Davant del bar El Casal han adreçat unes paraules i, posteriorment, han retornat cap a la plaça del CAP.