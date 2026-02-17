La Festa de l'Escudella de Castellterçol: tradició, arrelament i unió entre generacions
5.500 racions cuinades en 28 calderes de 50 litres. Tot plegat s'ha exhaurit avui en poc més de mitja hora a Castellterçol. La Festa de l’Escudella és una de les celebracions més importants i arrelades del municipi moianès. El caldo que s’hi reparteix s’elabora exclusivament amb carn. En concret, amb 53 kg de vedella, 52 kg de costella de porc, 38 kg de carn magra de porc, 51 kg de pollastre, 41 kg de botifarra negra i 22 kg de llard. A tot això s’hi afegeixen 20 litres d’oli d’oliva verge extra, 100 kg d’arròs i 90 kg de fideus. Més informació