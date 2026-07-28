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Així és el nou material del SEM a Moià
La seu de la Creu Roja de Moià, situada a la carretera de Manresa, 51, acull des del 10 de juny una nova base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) equipada amb una ambulància de suport vital avançat (SVA) amb infermer. Aquesta nova unitat se suma a l’ambulància de suport vital bàsic que ja operava des del CAP i representa una millora que, segons l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, "garanteix una atenció de més qualitat i un millor servei" tant al Moianès com a les comarques veïnes. Més informació