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VÍDEO | Manifestació a Moià en contra de l'aprovació de la modificació urbanística per ampliar el polígon del Prat

VÍDEO | Manifestació a Moià en contra de l'aprovació de la modificació urbanística per ampliar el polígon del Prat

Ariadna Gombau

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VÍDEO | Manifestació a Moià en contra de l'aprovació de la modificació urbanística per ampliar el polígon del Prat

Ariadna Gombau

Moià
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Prop d'un centenar de persones han sortit al carrer aquest dimecres en una manifestació prèvia al ple municipal de Moià per marxar contra l’ampliació del polígon industrial del Prat. 

La cercavila ha començat al voltant de 2/4 de 7 de la tarda amb l’artista Marcel·lí Antúnez, que ha an at des de la piscina municipal fins a l’ajuntament.

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