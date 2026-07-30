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Quin animal continua vivint a les Coves del Toll de Moià?

Quin animal continua vivint a les Coves del Toll de Moià?

Sergi Torné

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Quin animal continua vivint a les Coves del Toll de Moià?

Sergi Torné

Moià
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Els ratpenats són una de les espècies que encara habiten les Coves del Toll de Moià i el seu entorn. Per donar a conèixer aquests mamífers nocturns i la seva importància ecològica, cada any s'hi organitza la International Bat Night (Nit Internacional dels Ratpenats). Enguany, l'activitat tindrà lloc els dies 1 d'agost i 5 de setembre. Les places per a la primera sessió ja s'han exhaurit, mentre que per a la segona encara en queden les darreres disponibles.

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