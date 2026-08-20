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Moià encoratja Enric Casacuberta entre aplaudiments i orgull: comença el repte solidari Ruta 66 per l'ELA
Enric Casacuberta ha fet aquest matí a Moià el primer quilòmetre del que serà una aventura de 4.000 quilòmetres. El moianès ha començat el repte Ruta 66 per l’ELA des del seu poble natal, envoltat de familiars, amics i prop d’un centenar de veïns que s’han aplegat a la plaça de Sant Sebastià per donar-li l’últim impuls abans d’emprendre el camí cap als Estats Units.