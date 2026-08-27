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Vídeo: Nou vessament de residus carnis a Moià, el tercer episodi denunciat en els darrers mesos
Els veïns de Moià s’han trobat aquest dijous amb un nou abocament de residus carnis escampats per una de les carreteres que travessen el poble. Regió7 ha pogut parlar amb diversos testimonis afectats directament pel vessament, que han expressat el seu malestar per la situació. No es tracta d’un fet aïllat, sinó que en els darrers mesos s’han produït tres episodis similars a la comarca. El darrer va tenir lloc a principis d’agost a la N-141c, a l’altura de Calders. En aquesta ocasió, ha calgut la intervenció dels Bombers de la Generalitat i de la Policia Local i, posteriorment, d’un camió cisterna per retirar els residus i netejar la via. Més informació