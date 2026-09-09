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L’Oriol Badia Jubany, cap de cuina de l'Urbisol, t’ensenya com fer un bacallà a la mussolina
"Per poder manar, abans has d’haver passat per la resta de feines que hi ha a la cuina", assegura Oriol Badia Jubany (Calders, 2000). Amb 26 anys, ja és cap de cuina del restaurant de l’Hotel Urbisol, el negoci que la família Jubany regenta des de 1975 al terme municipal d’Avinyó, prop de Calders. Per arribar fins aquí, però, ha hagut de "tocar-ho tot", tant a sala com entre fogons. Ara, el seu repte és estar preparat per assumir el relleu dels seus pares i fer-se càrrec de totes les àrees del negoci: l’hotel, el restaurant i els esdeveniments. Més informació