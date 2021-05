La restauració de l'orgue de la Catedral de Solsona ha permès donar a conèixer les entranyes d'un dels grans orgues històrics de Catalunya, que data de l'any 1853. Aprofitant que l'instrument està desmuntat, l'Ajuntament de Solsona promou visites per donar-lo a conèixer a tots els alumnes de primària de la ciutat. La visita permet veure l'instrument per dins i gaudir d'uns minuts musicals en mans d'un organista. "És molt important que la ciutadania se'l senti seu i que no el vegi només com una peça litúrgica per acompanyar les misses", explica Jordi Xandri, organista i membre la comissió de restauració de l'orgue. La restauració de l'orgue ja encara la recta final però encara falten 70.000 euros per acabar-la de completar. El secret és la caixa de distribució o càmera d'aire que hi ha a l'interior de l'orgue. És on entren en contacte totes les tecles i registres de la consola amb els tubs i les vàlvules corresponents. D'aquesta manera, el secret és el que permet o priva el pas de l'aire als tubs, segons si s'obren o es tanquen les vàlvules. Habitualment és un element amagat i, per tant, no es veu des de fora. Ara, però, amb motiu de la restauració de l'orgue de Solsona, el secret ha quedat a la vista i és un dels elements que es mostren durant la visita.