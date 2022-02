Solsona ha donat la benvinguda al rei Carnestoltes. El portal del Pont s’ha omplert de gom a gom per rebre al protagonista del Carnaval d’enguany, que és Miquel Ortiz, conegut a Solsona com per la seva faceta de “speaker”. La seva arribada ha estat protagonitzada per la presència de nombroses motos, de les que és un gran aficionat, així com dels segrestadors que van protagonitzar la història del seu segrest la passa edició virtual a través de les xarxes socials.