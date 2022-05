Els alumnes de 2n de primària de l'escola Setelsis de Solsona han gravat un videoclip donant consells sobre el consum i la producció responsable. Comprar a granel per no llençar menjar, substituir el plàstic per fer la compra o agafar menys el cotxe són algunes de les recomanacions que fan per sensibilitzar la població de la comarca. A banda del videoclip, també han elaborat uns cartells amb 12 consells que han repartit per un total de 120 botigues de la ciutat. L'Abril Muntaner, alumna de l'escola, destaca la importància del consum de proximitat i responsable per "respectar la terra i tenir un planeta més sa" quan siguin grans. "Moltes vegades a través dels nens el missatge arriba també als adults", destaca una de les mestres, Mari Prat.