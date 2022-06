L'incendi forestal de Castellar de la Ribera, que ja ha cremat unes 323 hectàrees entre ahir a la tarda i avui, podria haver estat causat per un llamp, segons els Agents Rurals. Es tracta d'un dels tres grans focs que actualment hi ha actius a Catalunya, juntament amb els d'Artesa de Segre i Corbera d'Ebre. En el cas de l'incendi del Solsonès, als Bombers de la Generalitat els preocupa que no s'acabi convertint en un gran foc. Pot arribar a cremar "desenes de milers d'hectàrees", ha alertat t el cap del cos David Borrell.