L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) ha arribat enguany a la 23a edició amb 120 estudiants de diferents països d'arreu del món. Alguns és la primera vegada que hi participen, com Stefania Chasapi, de Grècia, però d'altres ja fa anys que hi assisteixen, com la Cèlia Roca de Santpedor, que amb 19 anys ja ha assistit a sis edicions.