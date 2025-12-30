Imatges de Hub Forestal del Solsonès amb declaracions de Jordi Gené, responsable del projecte Prisma al CTFC
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) està fent les primeres proves per fabricar fusta laminada encreuada (CLT) a partir de pi roig i faig, dues espècies molt presents als boscos del país però fins ara poc utilitzades en la construcció. Els assajos s'emmarquen dins del projecte Prisma, una iniciativa que treballa al llarg de tota la cadena de valor forestal, des de la gestió del bosc fins a la valorització de la fusta i els seus subproductes. L'objectiu, segons explica a l'ACN Jordi Gené, responsable del projecte, és veure si aquestes espècies són viables per a la construcció i, si ho són, quins avantatges poden aportar respecte de les fustes que ara s'utilitzen i que, majoritàriament, provenen de l'estranger.