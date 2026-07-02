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Incendi de Pinell vist des de l'helicòpter de Bombers
Els Bombers de la Generalitat i les ADF del Solsonès treballen des de les 12.14 hores en un incendi de vegetació agrícola que s'ha detectat a Pinell de Solsonès. S'han activat 15 dotacions, entre mitjans terrestres i aeris que lluiten contra les flames al camí de Sant Climent a Lluc.
L'avís s'ha donat en detectar una columna de fum blanc que sembla que prové d'una zona de rostolls. Més informació