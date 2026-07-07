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Vista aèria de l'incendi de la Segarra

Vista aèria de l'incendi de la Segarra

Agents Rurals

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Vista aèria de l'incendi de la Segarra

Agents Rurals

Torrefeta i Florejacs
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Biosca, al Solsonès, i Sanaüja i els nuclis de Massoteres i Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, han rebut una alerta de confinament per un incendi d'origen agrícola, s'ha declarat a prop del nucli de Selvanera, al municipi de Torrefeta i Florejacs.

Protecció Civil ha enviat a les 15.45 hores d'aquest dimarts un missatge ES-Alert per demanar el confinament de la població de diversos municipis arran de l'incendi agrícola declarat a prop del nucli de Selvanera, al terme de Torrefeta i Florejacs (Segarra). Més informació

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