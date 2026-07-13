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El foc de Lladurs des de l'helicòpter dels Bombers

El foc de Lladurs des de l'helicòpter dels Bombers

Bombers de la Generalitat

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El foc de Lladurs des de l'helicòpter dels Bombers

Bombers de la Generalitat

Lladurs
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Una columna de fum al Solsonès mostra un incendi que podria ser preocupant a la zona de Lladurs. Segons els Bombers de la Generalitat, el foc crema amb intensitat i avança en sentit nord. Es tracta d'un foc de vegetació que estaria agafant intensitat a la zona de Santa Eulàlia. L'hora d'avís s'ha donat a 3/4 d'1 del migdia.

Hores d'ara encara es te poca informació, ja que els mitjans aeris tot just hi acaben d'arribar. S'hi han destinat inicialment dues avionetes de vigilància i atac, i dos helicòpters bombarders, però ara ja són 6 els mitjans aeris. Els Bombers estan redireccionant recursos d'altres incendis cap a aquest per evitar que es faci gros.

Ara mateix treballen en els flancs amb una vintena de mitjans terrestres, malgrat la dificultat d'accés a la zona. Sobretot el flanc esquerre, que agafa força. A la zona del Collet dels Lladres el foc crema en una zona de difícil accés. També es fan descàrregues a la cua del flanc dret. Més informació

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