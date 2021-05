L'espera per al festival d’ Eurovisió s'ha fet llarga, però ja és aquí el certamen més anhelat pels eurofans. La gala se celebrarà després de la seva cancel·lació el 2020 a causa del coronavirus. Holanda, i més concretament Rotterdam, serà el testimoni del guanyador del micròfon de cristall el dissabte 22 de maig. La festa serà presencial en el Ahoy Sorra amb actuacions en directe.

Un dels assumptes més importants són les cançons, aquestes són objecte de crítica per part no sols dels seguidors d'Eurovisió, sinó també de la resta de països que estan competint en el certamen musical. Per part seva, Espanya serà representada per Blas Cantó amb la cançó «Me quedaré», que va ser la triada pels espectadors.

Amb tot això, no és d'estranyar que, any rere any, es parli sobre algunes cançons i les incògnites que s'amaguen darrere d'elles. Hi ha candidats que han cridat l'atenció per nombroses característiques.