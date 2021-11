Cristina Cruz - Regidora de Feminismes i LGTBI, en nom del SIAD ha explicat a Regió7 com valora aquest premi. El SIAD és un servei municipal gratuït que ofereix informació, atenció i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones de Manresa. Un servei confidencial i amb accés presencial, telefònic, electrònic i per derivació d’altres professionals. Així és com es presenta el Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig, conegut com el SIAD per les sigles i que actualment depèn de la regidoria de Feminismes i LGTBI.