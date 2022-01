Quan Joe Di Pietro i Jimmy Roberts van escriure i van tenir enllestit el musical ‘T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré’ (1996) segur que no van preveure que fos un dels majors èxits de la cartellera de Broadway, però va estar 12 anys omplint la platea i va oferir més de 5.000 funcions. Quan els manresans del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou va decidir interpretar el text sabien que el valor de l'obra els obria les portes a l'aplaudiment, però desconeixien les dificultats que la pandèmia els posaria al davant, i ara assaboreixen el gust de l'èxit perquè malgrat els problemes que s'ha trobat en el camí, la posada en escena ha estat d'un molt alt nivell, tant en la interpretació com en la part musical.