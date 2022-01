El Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou de Manresa va presentar en dues funcions al Kursaal, el passat dimecres i dijous, una versió del musical ‘T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré’ de Joe Di Pietro i Jimmy Roberts, que es va estrenar el setembre passat a la sala d’actes de la Parròquia de Sant Josep, al Poble Nou de Manresa. Finalment la representació va tenir lloc a l’escenari de la sala gran del Kursaal, mantenint la mateixa disposició del pati de butaques -en forma d’U- prevista per la sala petita, on estava programat inicialment.