El thriller 'Todos mienten', la nova sèrie creada i dirigida per Pau Freixas, produïda per Movistar+ en col·laboració amb Filmax, s'estrena aquest divendres a la plataforma. La Macarena és professora i se'n va al llit amb el fill de la seva millor amiga i alumne seu de 18 anys. Algú pujarà el vídeo a Internet. Aquest és el detonant de la sèrie, explica Freixas. En declaracions a l'ACN, el director explica que 'Todos mienten' agafa un grup de personatges i ensenya el seu caos, incoherències i imperfeccions, i quan es converteixen en impulsius, afegeix, mostra els seus punts febles. La sèrie, que es mou entre el suspens, el drama i l'humor negre, està format per sis capítols.