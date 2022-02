Catorze anys després del seu debut sobre els escenaris, l’olesana Chanel Terrero posarà rumb a principis de maig a Torí per representar Espanya al festival d’Eurovisió 2022. L’artista de 31 anys va fer el seu primer gran viatge quan només en tenia quatre. Natural de Cuba, Terrero va aterrar de ben petita a Olesa de Montserrat, on viu gran part de la seva família. Va ser a l’escola d’arts escèniques 113 Dansa del municipi on va aconseguir el títol de la Royal Academy of Dance. Durant l’adolescència, la catalana va afegir la interpretació al seu currículum artístic. Ara, després d’un triomf polèmic al Benidorm Fest gràcies al vot del jurat professional, a Terrero se li presenta un nou repte: aconseguir que Espanya guanyi Eurovisió després de cinquanta-tres anys en la penombra del certamen.