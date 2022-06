Una copa de Matís d'Abadal, alçada, i Blaumut alimentant la nit des del mateix celler, a Horta d'Avinyó. Esperat concert de Blaumut que s'havia de fer, ja, en el primer intent del festival Musicfest, truncat per l'esclat de la pandèmia fa una parell d'anys. El Bages esperava al quintet amb una verdor espectacular a les vinyes, ceps i sarments plens de força, i la banda va oferir un concert de presentació i repàs. Blaumut ha cuinat un nou àlbum, "Olímpica i Primavera" (Març 2022), que és l'essència de l'espectacle musical de la banda d'aquesta temporada, però al mateix temps que porta a l'escenari la desena de nous temes, hi barreja tota una colla d'himnes que han fet gran al grup en la darrera dècada. Temes per a les emocions del públic.