Rajadell ha tornat a recuperar el Campus Gospel després de dos anys d’aturada per la pandèmia. Durant tres dies el municipi s’ha omplert de concerts i tallers que giren al voltant d’aquest gènere musical i que ha tingut l’assistència d’una setantena de «campusins», terme que reben les persones inscrites al campus. La meitat eren de Catalunya i l’altra meitat provenien d’arreu de l’estat espanyol, de llocs com Euskadi, les Illes Canàries i Balears, Madrid, València, Aragó, Múrcia i Andalusia. També hi havia una persona de França. Dels 75 participants, una tercera part ja ho havia fet en edicions anteriors i la resta era la primera vegada que en prenien part.