El cantant Edu esteve parla amb Regió7 sobre el seu futur més pròxim

Pocs dies després de fitxar per la discogràfica Música Global, diu que ha arribat fins on és ara gràcies a la seva «lluita» per obrir-se un lloc en la indústria musical a Catalunya. Amb un disc en solitari, Fènix, i després de quedar-se a les portes d’entrar a Operación Triunfo, a Edu Esteve (Badalona, 1992) va arribar-li la seva oportunitat per complir un somni fa uns mesos. Amb 29 anys va esdevenir un dels 16 afortunats que van participar en el concurs musical de TV3 revelació de la temporada, Eufòria. Dos mesos després de sortir-ne cinquè classificat, el 16 d’agost visita Martorell, on farà el seu primer concert en solitari un cop acabada l’edició.