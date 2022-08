Edu Esteve va repassar algunes de les cançons que l'han fet destacar al programa com El far del sud de Sopa de Cabra, Sex Bomb de Tom Jones, Vespre d'Els Pets, El tren de mitja nit de Sau, Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, Beggin' de Maneskin o Volcans de Buhos. Aquests dos últims temes, dels més esperats entre els seus seguidors i que van servir per clausurar el concert, van fer embogir el públic, que va convertir el xou en una celebració improvisada. A l'uníson, el públic va corejar les dues cançons amb totes les seves forces i Esteve els va correspondre sumant-se a la festa. Sobretot amb Volcans, quan va baixar de l'escenari per sentir el públic de prop i es va fondre amb els seus seguidors.