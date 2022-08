Les plomes de tonalitats ocres i blaves, els ulls grossos i brillants i el seu posat solemne i, alhora, entranyable són alguns dels trets característics de l’Òliba, la primera bèstia navassenca que ahir a la nit es va presentar al públic amb un acte teatralitzat a la plaça de l’Església, que va comptar amb una àmplia participació dels veïns. La nova figura, que sorgeix arran de la inquietud veïnal per crear una imatge festiva més lleugera que pugui ser transportada per a tothom, va arribar acompanyada de bengales i amb un missatge satíric sobre els esdeveniments que s'han viscut al poble durant l’últim any, un exercici que es repetirà cada Festa Major.