El trànsit de pelegrins, la humitat i el pas del temps han provocat que les pintures del Cambril de la Mare de Déu de Montserrat s'hagin ennegrit i hagin perdut la tonalitat dels colors originals. Són de les pintures murals fetes per Josep Obiols entre el 1943 i el 1944, i la cúpula del Cambril pintada per Josep Llimona el 1898. Un equip de conservadors i restauradors es troben immersos en la restauració d'aquestes pintures, una feina molt "laboriosa i minuciosa", ja que, tal com ha explicat un dels conservadors, Aleix Barberà, "estem davant d'obres molt importants del patrimoni català". A banda de la brutícia, els tècnics també han trobat capes de vernís i materials afegits que "desvirtuaven moltíssim" la tècnica de l'artista.

