El Canet Rock ha trencat la paret del temps en la seva desena edició, amb una explosió d'himnes que han convertit l'escenari del Pla d'en Sala en un aparador del bo i millor de la música feta a Catalunya. Duets formats per Lluís Llach i The Tyets, Miki Núñez amb Suu, Ginestà i Buhos, o Lluís Gavaldà amb Figa Flawas, o Gossos han desfilat en duets per aplegar-se en una actuació final amb tots els artistes sobre l'escenari al ritme de 'Que tinguem sort', que ha estat àmpliament corejat pels 25.000 assistents al festival. Un moment que passarà a la història del festival, i que ha comptat amb el retorn, encara que sigui per aquesta ocasió, de l'excantant de Lax'n'Busto Pemi Fortuny, que ha actuat de la mà de Gossos, o la formació Doctor Prats.