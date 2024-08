La Bachiana celebra el seu 22è aniversari dissabte (22 h) en el segon concert dels quatre que proposa el festival Stagnum, un certamen que arriba a la 16a edició. L'actuació, que comptarà amb Pavel Amilcar al violí i Andrés Alberto Gómez al clavicèmbal, se celebrarà a l'església de l'Estany on hi interpretaran la Sonata en si menor (BWV 1014), la Sonata en fa menor (BWV1018), la Ciaccona (BWV 1004) en versió per clavicèmbal i una peça "sorpresa", deia Cid, a càrrec d'Amilcar.