Tot va començar amb un correu electrònic críptic on únicament se li preguntava si estaria disposat a anar a Japó. Quasi una dècada després ja hi ha anat tretze vegades i hi ha venut més d'un centenar de quadres. El pintor d'Alcover Jordi Isern és paisatgista impressionista des de fa més de 30 anys i únicament fa obres de llocs on hi té un vincle emocional o que li transmeten alguna cosa especial. Les seves debilitats són Alcover, Montblanc, el Pirineu i Tenerife, però també la Garrotxa, la Cerdanya, el Priorat o el delta de l'Ebre. Són tots aquests racons els que han fascinat orient. "L'art és universal i ha de transmetre. Al Japó els nostres pobles del Pirineu, les esglésies i la manera de viure d'aquí els atreuen molt", assegura.