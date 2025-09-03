Les rodes de premsa no acostumen a ser un terreny abonat a les sorpreses, però la que ha servit aquest matí per explicar els detalls del 7è Festivalet de Circ de Manresa, que comença demà dijous al Kursaal, ha tingut un episodi inesperat. Després dels parlaments dels organitzadors, la regidora de Cultura, Tània Infante, ha mostrat les seves habilitats circenses i ha executat un breu número d'equilibri que ha deixat els presents amb la boca oberta. Ja se sap que en la política se n'han de fer molts, d'equilibris, però aquest segurament ha estat el més divertit i aplaudit de la seva trajectòria al govern municipal.