Adrià Capsada explica els fets que van motivar-lo a escriure "Ovejas Negras"
«Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat». El testimoni de l’Adrià Capsada (Sant Fruitós de Bages, 2002) mostra la realitat de molts nens. D’infants del present i del passat. «Com pot ser que la gent determini la teva orientació abans que tu?» es pregunta. Ha estat molts anys buscant la resposta. Durant l’adolescència, va sentir-se com una ovella negra. Aquesta sensació no va desaparèixer fins que se’n va anar a estudiar teatre a Madrid. Allà va adonar-se que no li «passava res», sinó que havia estat suportant el pes de la LGTB-fòbia durant molts anys. Per tal de reflectir la seva història (i la de molts) va crear «Ovejas Negras», una obra que va estrenar el cap de setmana passat al seu municipi.