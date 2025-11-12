El rodatge del film 'Las vidas posibles de mi madre' aterra a Manresa

L'any 2011 la mare del cineasta Jorge Dorado va conduir diversos quilòmetres en direcció contrària per una autovia. Dies més tard, els va arribar el diagnòstic: Alzheimer. Quan ja no podia viure sola, endreçant objectes personals de casa seva, ell i els seus germans van descobrir un manuscrit ple de detalls sobre la seva vida. A partir d'aquí, Dorado va veure la necessitat de donar a conèixer la seva història: "Neix del desig d'explicar la seva vida, però també la de tantes dones de la seva generació. De dones anònimes i desconegudes que tenien somnis i que van fer allò que van poder, amb encerts i errors". El film s'està rodant en diversos punts de Catalunya i aquest dimecres ha fet parada a Manresa abans de viatjar a Luxemburg i París.

