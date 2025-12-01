Recuperar músiques oblidades del Bages i portar-les al present: la iniciativa del pianista Manel Camp per divulgar el patrimoni
El ball de Cascavells de Castellfollit, el ball de la Coca de Rajadell o els Goigs a la Mare de Déu de Fals. Aquestes són tres de les músiques populars del Bages que se sabien de memòria diverses generacions d'habitants d'Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages, i que, a poc a poc, han anat quedant en l'oblit. El pianista manresà Manel Camp, en el marc d'un projecte més ampli que s'anomena Patrimoni Obert, s'ha proposat recuperar-les, adaptar-les i fer-les arribar als infants de la zona a través d'un taller de música moderna. "Hem convertit aquestes cançons en un llenguatge més proper al que escolten els nens i, com a mínim, aquestes tres les recordaran sempre", ha assenyalat el pianista. Més informació