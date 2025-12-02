El concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi a la FIL, en imatges
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona han portat aquest dilluns el patrimoni musical català a l’escenari del Foro FIL. El cantautor solsoní ha mostrat el seu repertori al públic de Guadalajara (Mèxic) acompanyat d’una de les formacions més sòlides del país per desplegar un repertori format per cançons de la discografia de Mas, però també versions d’altres autors en altres llengües. Tot plegat per crear un diàleg que ha estat rebut amb curiositat pels assistents al recital, que han aplaudit amb ganes un diàleg emotiu entre els temes més emblemàtics de de l’artista amb la sonoritat de la cobla. "És un honor i un privilegi poder tocar en el marc de la FIL", ha assegurat a l'inici de l'espectacle. Més informació