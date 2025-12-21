El Concert de Nadal d'Ampans fa bategar el Kursaal amb un Manu Guix i una Elena Gadel vibrants
Elena Gadel i Manu Guix van fer bategar fort la sala gran del Teatre Kursaal, que estava pràcticament plena, ahir en el Concert de Nadal solidari d'Ampans. Barrejant el repertori personal amb temes d'altres autors, el duo va oferir una actuació dinàmica, amb interacció constant amb el públic i on no hi van faltar els tocs d'humor i la qualitat musical. Tot l'import recaptat en l'esdeveniment, que enguany ha posat l'accent en el 60è aniversari de l'entitat bagenca, es destinarà al projecte de creació de patis inclusius a les escoles Jeroni de Moragas i Els Companys.