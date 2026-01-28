Concert d'homenatge a Lluís Llach al Palau de la Música
El Barnasants va donar el tret de sortida aquest dimarts al vespre a la 31a edició amb el concert inaugural ‘Llach – Gener 76. 50 anys’, al Palau de la Música Catalana que ha commemorat el mig segle dels històrics directes de Lluís Llach del gener del 1976. El recital, amb localitats exhaurides i un ambient d’emoció sostinguda, va reunir músics vinculats als concerts originals i veus actuals per reproduir el repertori i el clima d’aquells dies. Més informació