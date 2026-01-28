Manel Camp, Lluís Llach, Joan Reig parlen del concert.
Els concerts de Lluís Llach el gener del 76 van ser d’esperança i vivacitat a Catalunya, d’un estat d’ànim que no sembla gaire traslladable al moment actual, als sentiments precisos d’aquests dies. El nou director de Barnasants, Marçal Girbau, va advertir en la prèvia que aquest muntatge del Palau de la Música no seria un acte de nostàlgia, si bé va afegir que "és trist que aquestes cançons continuïn sent vigents". Així que, sí, hi va haver melancolia, i l’eco d’un temps en què hi havia objectius i horitzons, en la reconstrucció minuciosa, sentida, de Gener de 1976 en el seu 50è aniversari, produïda per Barnasants.