Titot i David Rosell, ens parla sobre el seu nou tema musical, tornar-hi
Han passat vuit anys des de l'últim disc i Brams tornarà a sonar amb el treball 'Tornar-hi, tornar-hi i tornar-hi'. Aquest dijous es publica 'Tornar-hi', la primera de les cinc cançons que formen part d'aquest nou disc. Les següents veuran la llum de manera esglaonada, cada quinze dies, i seran l'avantsala d'una gira que passarà per Barcelona, Vic, Berga i Salt a finals de març. El líder dels Brams, Titot, ha explicat a l'ACN que el treball neix arran del "desencís" després dels fets polítics del 2017 i l'1-O. Titot explica que els ha costat "pair" tot el que es va esdevenir després. Els ha costat temps trobar les paraules precises, però assenyala que ara tenien ganes de dir la seva. "Teníem coses pendents per explicar", diu Titot. Més informació