La Xènia València ens parla sobre salut mental: "Mai està de més demanar ajuda"
«Els psicòlegs també es poden equivocar». Xènia València (Manresa, 2001) és contundent. La manresana, que cursa el màster en Psicologia General Sanitària per exercir com a terapeuta, defensa una visió més humana del professional de la salut mental i normalitza que ells mateixos també puguin dubtar o necessitar ajuda. Ho reivindica com a estudiant en formació i també com a referent a les xarxes socials. La seva popularitat, amb 796.000 seguidors a TikTok i 193.000 a Instagram, l’ha portat a publicar Para i Repara, un llibre sobre autoconeixement i benestar emocional.