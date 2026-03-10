Seccions

La Xènia València ens parla sobre salut mental: "Mai està de més demanar ajuda"

Vídeo i muntatge d'Ivan Garrido

Manresa
«Els psicòlegs també es poden equivocar». Xènia València (Manresa, 2001) és contundent. La manresana, que cursa el màster en Psicologia General Sanitària per exercir com a terapeuta, defensa una visió més humana del professional de la salut mental i normalitza que ells mateixos també puguin dubtar o necessitar ajuda. Ho reivindica com a estudiant en formació i també com a referent a les xarxes socials. La seva popularitat, amb 796.000 seguidors a TikTok i 193.000 a Instagram, l’ha portat a publicar Para i Repara, un llibre sobre autoconeixement i benestar emocional.

