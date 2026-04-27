Cues espectaculars a Girona més de dues hores abans del macrocàsting d'"Enredados" de Disney
Milers de persones fan cua aquest dilluns al llarg de tota la Devesa de Girona per participar en el càsting de figurants del rodatge de la pel·lícula 'Enredados' que farà Disney a la ciutat. Es tracta de la versió amb persones humanes del film que recrea el conte de Rapunzel. L'empresa encarregada del càsting ha explicat que busca entre 1.500 i 2.000 persones pel rodatge. El nombre d'aspirants, però, supera amb escreix aquest volum de persones. Els primers de la cua van arribar a les portes de Fira de Girona aquest diumenge a les onze del matí i han passat la nit al ras. Al llarg de la matinada n'han anat arribant més i abans de les sis del matí ja n'hi havia més d'un centenar. Es preveu que el rodatge sigui a mitjans de juliol.