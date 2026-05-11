Susana Paz

El Frontal Florentí de Manresa viatja a Madrid

Deu mesos després de fer-se públic que el Frontal Florentí viatjaria al Museu del Prado per participar en l’exposició temporal A la manera de Italia. España y el gótico Mediterráneo 1320-1420, la joia de la corona de la basílica de la Seu de Manresa s'ha retirat aquest migdia de la vitrina que l'ha acollit des del 2022, després de la seva restauració en profunditat. Ara, i fins a la seva tornada, a la tardor, una reproducció pintada ocuparà el seu lloc. L'exposició, que comissaria Joan Molina Figueras, cap de la Col·lecció de pintura europea fins al 1500, s'inaugura el 26 de maig.