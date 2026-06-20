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estrena de "Natura humana" de Núria Sarró a Viladoris, Manresa
Núria Sarró ha estrenat aquest dissabte al matí el seu espectacle "Natura humana" davant un públic que ha omplert el Casal Cultural de Viladordis. La compositora manresana ha convençut al públic amb una obra multidisciplinària que ha unit poesia, il·lustració i música.
Al llarg de 40 minuts, l'escenari del casal s'ha omplert de la música de Sarró, davant una Camerata Bacasis dirigida per ella mateixa, amb la projecció d'il·lustracions creades expressament per a l'ocasió per Clàudia Cancio, i amb la recitació de poemes de Joana Raspall entre cada moviment. Més informació