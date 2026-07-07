L'entrega de premis de la Nit del Comerç al Kursaal
Una vetllada per reconèixer i celebrar el comerç de proximitat de la ciutat, aquell que sempre hi és i que mai falla quan se’l necessita. Just això ha estat la gala de la Nit del Comerç, organitzada per Regió7, Prensa Ibérica i l’Ajuntament de Manresa, que aquest dilluns al vespre ha aplegat unes dues-centes persones al pati del Kursaal. Polítics, agents econòmics i representants d'establiments local van participar en una trobada que va deixar ben clar que la capital bagenca té un teixit comercial viu, actiu i molt unit.
La gala ha estat conduïda amb gràcia i molt de dinamisme per la periodista de Regió7 Laura Serrat i el creador de continguts Norman López. Tot just començar, ja s'han saltat el guió quan han animat els presents a cridar ben fort el nom d’un comerç de Manresa que els hagi marcat. A la de tres, un crit inintel·ligible ha omplert l'espai, un senyal ben clar que a tothom li'n ha vingut un al cap. Potser un que continua aixecant la persiana cada dia, o potser un que ja ha tancat, però, de ben segur, un que els ha deixat empremta.