L’espectacle ‘Hinotori, Las alas del Fénix’ de Yamato
El Teatre Apolo ha presentat aquest dimecres el retorn a Barcelona de la companyia japonesa de tambors tradicionals Yamato. El grup de taiko hi presenta l’espectacle 'Hinotori, Las alas del Fénix', que es podrà veure fins al 22 d’agost, dins la programació del Grec. La nova creació de Yamato és un espectacle carregat d’energia en què els músics ofereixen un so explosiu i meticulosament sincronitzat. Després de passar per Madrid, el conjunt arriba a la capital catalana per transmetre la passió i l’espiritualitat de la tradició japonesa a través de la percussió i de la connexió humana. La producció gira al voltant d’un Fènix preparat per volar tot i viure en un món poc amable, marcat per realitats que paralitzen i generen desesperació. Més informació