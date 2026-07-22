Presentacio de la 29a Fira Mediterrània
Participació. Serà la paraula clau de la 29a Fira Mediterrània de Manresa. I es trobarà en les propostes de la programació que fomenten la participació activa a la cultura popular i les que conviden a cantar, ballar i tocar. Com avui, al Globus, han fet els acordionistes Carles Belda i Marçal Ramon en la presentació de les propostes i els eixos principals del certamen manresà, en una sala que s'ha omplert d'artistes i membres de cultura popular, com una representació dels Geganters de Manresa, i amb la presència dels promotors del certamen: l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha cantat -i recitat versos de L'Estaca- com els artistes presents a l'emblemàtic restauran; el director artísticc del mercat, Jordi Fosas, o Carol Duran, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat. El Globus, que ha reobert fa uns mesos, serà la seu de l'Hostal Càntut a la fira, un dels èxits de participació indiscutibles dels darrers anys a la Mediterrània. Per cert, la roda de premsa s'acabava de nou cantant peces com La Trinca.