Declivi: la banda del Bages que s'ha convertit en una de les revelacions del rock català
Unai Tenreiro (bateria), Marc Romera (guitarra elèctrica), Bernat Ledesma (baix i segones veus), Víctor Solé (guitarra elèctrica), Max Galindo (guitarra elèctrica) i Nil Navarro (veu) van pujar per primer cop a un escenari com grup, Declivi, a Manresa, el 30 de juny de 2023. Des d’aleshores, aquest sextet de rock en català ha publicat dos discos, Ha canviat tot, el 2024; i Guerra Endins, el maig passat. En ell, la jova banda explora les batalles internes i les cicatrius en un treball que els situa a l’aparador amb una sòlida proposta. En aquest reportatge, els sis membres de Declivi parlen dels seus origens, de la seva identitat musical i d’un projecte que ja han passejat per mig centenar d’escenaris de la Catalunya central - inclosos el Kursaal i l’Alternativa-, la sala Jamboree de Barcelona i el Parc del Fórum, com a premi per haver guanyat la final de bandes de L’Engresca’t, el concurs organitzat per la Telecogresca.