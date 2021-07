El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista es va situar aquesta setmana en els 106,57 euros el megawatt/hora, el preu més alt registrat fins al moment per l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Per què està passant això? Per què puja tant el preu de la llum? Jordi Franch, professor d’ADE d’UManresa, explica en aquest vídeos els motius d'aquesta situació i també intenta respondre a una altra pregunta: què s'hauria de fer perquè la llum torni a baixar?